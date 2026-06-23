Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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Lukrative Oracle-Anlage? 23.06.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Oracle-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Oracle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,83 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Oracle-Aktie investiert, befänden sich nun 24,492 Oracle-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.06.2026 4 287,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 175,07 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 328,78 Prozent.

Oracle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 528,50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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