Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Lukrative Oracle-Anlage?
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Oracle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,83 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Oracle-Aktie investiert, befänden sich nun 24,492 Oracle-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.06.2026 4 287,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 175,07 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 328,78 Prozent.
Oracle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 528,50 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
18.06.26
|Milliardendeal mit Microsoft gescheitert? Oracle weist Bericht zurück - Aktien geben nach (finanzen.at)
|
16.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.06.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
11.06.26
|Oracle liefert starkes Quartal - Anleger reagieren dennoch skeptisch auf Miilliardenfinanzierung (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
11.06.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.06.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)