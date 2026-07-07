Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Lukrativer Oracle-Einstieg?
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07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Oracle-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Oracle-Aktie an diesem Tag bei 114,61 USD. Bei einem Oracle-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,873 Oracle-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,43 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 06.07.2026 auf 143,76 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 25,43 Prozent gleich.
Oracle wurde am Markt mit 404,40 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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