Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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Rentabler Oracle-Einstieg? 31.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Oracle-Aktie Investoren gebracht.

Oracle-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Oracle-Papier an diesem Tag bei 40,91 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Oracle-Papier investiert hätte, befänden sich nun 24,444 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.03.2026 auf 138,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 392,81 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +239,28 Prozent.

Am Markt war Oracle jüngst 403,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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