Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Oracle-Anlage unter der Lupe
|
06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Oracle-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 91,34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Oracle-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,948 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (142,48 USD), wäre das Investment nun 1 559,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,99 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Oracle belief sich zuletzt auf 431,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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