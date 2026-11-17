Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Lohnender Oracle-Einstieg?
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor einem Jahr verloren
Oracle-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 219,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,548 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (119,09 USD), wäre das Investment nun 541,66 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 45,83 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Oracle eine Börsenbewertung in Höhe von 378,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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