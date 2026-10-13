Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Performance im Blick
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13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Oracle-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,03 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 262,950 Anteilen. Die gehaltenen Oracle-Anteile wären am 12.10.2026 36 126,74 USD wert, da der Schlussstand 137,39 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 261,27 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Oracle einen Börsenwert von 427,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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