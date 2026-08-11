Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Frühe Anlage
|
11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Oracle-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 89,63 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Oracle-Papier investiert hätte, befänden sich nun 111,570 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 151,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 852,62 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 68,53 Prozent zugenommen.
Oracle war somit zuletzt am Markt 423,71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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