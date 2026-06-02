NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Oracle-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Oracle-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 166,57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,003 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 489,76 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 01.06.2026 auf 248,15 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 48,98 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Oracle betrug jüngst 648,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at