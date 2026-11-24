Anleger, die vor Jahren in Oracle-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Oracle-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Oracle-Papier an diesem Tag 116,25 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Oracle-Aktie investierten, hätten nun 86,022 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (113,68 USD), wäre die Investition nun 9 778,92 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 2,21 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Oracle betrug jüngst 307,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at