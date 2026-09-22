NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Oracle-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Oracle-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Oracle-Aktie an diesem Tag bei 328,15 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Oracle-Aktie investiert, befänden sich nun 30,474 Oracle-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 527,20 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 21.09.2026 auf 148,56 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 54,73 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Oracle eine Marktkapitalisierung von 446,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at