NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in OraSure Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die OraSure Technologies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren OraSure Technologies-Anteile an diesem Tag 2,60 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das OraSure Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3 846,154 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.05.2026 auf 3,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 038,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,38 Prozent vermehrt.

Alle OraSure Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 216,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at