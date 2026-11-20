Wer vor Jahren in OraSure Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem OraSure Technologies-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das OraSure Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 47,393 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2026 171,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,61 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +71,09 Prozent.

Der OraSure Technologies-Wert an der Börse wurde auf 247,70 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at