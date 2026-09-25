OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|OraSure Technologies-Anlage unter der Lupe
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das OraSure Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,19 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 313,480 OraSure Technologies-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 231,97 USD wert. Mit einer Performance von +23,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle OraSure Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 275,52 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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