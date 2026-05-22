OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|OraSure Technologies-Investment
|
22.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 5 Jahren gekostet
Am 22.05.2021 wurde die OraSure Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die OraSure Technologies-Anteile bei 9,64 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die OraSure Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 103,734 OraSure Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.05.2026 auf 3,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 341,29 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 65,87 Prozent.
OraSure Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 211,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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