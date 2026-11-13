OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Performance im Blick
|
13.11.2026 16:03:12
NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades OraSure Technologies-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 8,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 203,369 OraSure Technologies-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 356,20 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Papiers am 12.11.2026 auf 3,62 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 56,44 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies bezifferte sich zuletzt auf 245,72 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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