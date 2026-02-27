NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen OraSure Technologies-Einstiegs gewesen.

Am 27.02.2021 wurde die OraSure Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die OraSure Technologies-Aktie 10,60 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 94,340 OraSure Technologies-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 290,57 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Papiers am 26.02.2026 auf 3,08 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 70,94 Prozent eingebüßt.

OraSure Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 200,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at