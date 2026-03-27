NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die OraSure Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,01 USD. Bei einem OraSure Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 908,265 OraSure Technologies-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 788,37 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Anteils am 26.03.2026 auf 3,07 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 72,12 Prozent verringert.

OraSure Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 212,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at