OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Rentables OraSure Technologies-Investment?
|
15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die OraSure Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,36 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,657 OraSure Technologies-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55,04 USD, da sich der Wert einer OraSure Technologies-Aktie am 14.05.2026 auf 2,95 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,96 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 209,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!