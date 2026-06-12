OraSure Technologies Aktie

OraSure Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089

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Langfristige Performance 12.06.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren OraSure Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das OraSure Technologies-Papier bei 5,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 186,567 OraSure Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen OraSure Technologies-Papiere wären am 11.06.2026 781,72 USD wert, da der Schlussstand 4,19 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 21,83 Prozent gleich.

Am Markt war OraSure Technologies jüngst 277,46 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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