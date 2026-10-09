OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Rentables OraSure Technologies-Investment?
|
09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden OraSure Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,945 OraSure Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 33,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,80 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,06 Prozent verringert.
Der Börsenwert von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 256,57 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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