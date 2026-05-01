NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in OraSure Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das OraSure Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,18 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die OraSure Technologies-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 139,276 OraSure Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 423,40 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Papiers am 30.04.2026 auf 3,04 USD belief. Mit einer Performance von -57,66 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle OraSure Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 213,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at