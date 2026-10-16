OraSure Technologies Aktie

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WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089

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Lohnendes OraSure Technologies-Investment? 16.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren OraSure Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde die OraSure Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die OraSure Technologies-Aktie letztlich bei 7,71 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 129,702 OraSure Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des OraSure Technologies-Papiers auf 3,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 494,16 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 50,58 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies bezifferte sich zuletzt auf 256,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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