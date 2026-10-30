OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Lohnendes OraSure Technologies-Investment?
|
30.10.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 3 Jahren bedeutet
Am 30.10.2023 wurde die OraSure Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,13 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 19,493 OraSure Technologies-Aktien. Die gehaltenen OraSure Technologies-Papiere wären am 29.10.2026 79,53 USD wert, da der Schlussstand 4,08 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20,47 Prozent eingebüßt.
OraSure Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 280,66 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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