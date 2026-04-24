NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in OraSure Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das OraSure Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die OraSure Technologies-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,638 OraSure Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32,45 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Papiers am 23.04.2026 auf 3,05 USD belief. Mit einer Performance von -67,55 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle OraSure Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 216,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at