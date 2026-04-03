NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OraSure Technologies von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 7,18 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die OraSure Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,928 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,08 USD gerechnet, wäre die Investition nun 42,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57,10 Prozent.

Der Marktwert von OraSure Technologies betrug jüngst 212,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at