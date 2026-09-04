OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Lohnender OraSure Technologies-Einstieg?
|
04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OraSure Technologies von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades OraSure Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 155,280 OraSure Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 555,90 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -44,41 Prozent.
Der OraSure Technologies-Wert an der Börse wurde auf 248,55 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OraSure Technologies Inc.
Analysen zu OraSure Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OraSure Technologies Inc.
|2,98
|-1,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.