NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OraSure Technologies von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren OraSure Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades OraSure Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 155,280 OraSure Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 555,90 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -44,41 Prozent.

Der OraSure Technologies-Wert an der Börse wurde auf 248,55 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at