OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|Lohnende OSI Systems-Investition?
|
17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das OSI Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der OSI Systems-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 60,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,617 OSI Systems-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 002,99 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Papiers am 16.04.2026 auf 301,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 400,30 Prozent angezogen.
OSI Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,06 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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