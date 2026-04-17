OSI Systems Aktie

OSI Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende OSI Systems-Investition? 17.04.2026 16:04:41

NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in OSI Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das OSI Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der OSI Systems-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 60,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,617 OSI Systems-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 002,99 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Papiers am 16.04.2026 auf 301,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 400,30 Prozent angezogen.

OSI Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,06 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OSI Systems Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu OSI Systems Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OSI Systems Inc. 262,00 3,15% OSI Systems Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen