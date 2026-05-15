NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 10 Jahren eingebracht

Am 15.05.2016 wurde das OSI Systems-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 49,79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 200,844 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.05.2026 auf 215,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43 354,09 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 333,54 Prozent.

OSI Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,60 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at