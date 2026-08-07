OSI Systems Aktie

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WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

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Lukrativer OSI Systems-Einstieg? 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in OSI Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.08.2016 wurden OSI Systems-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der OSI Systems-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 61,85 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in OSI Systems-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 161,681 OSI Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 38 334,68 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 06.08.2026 auf 237,10 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +283,35 Prozent.

OSI Systems wurde am Markt mit 3,89 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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