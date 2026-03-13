OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|Rentables OSI Systems-Investment?
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13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden OSI Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die OSI Systems-Aktie bei 97,89 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die OSI Systems-Aktie investierten, hätten nun 102,155 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der OSI Systems-Aktie auf 275,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 143,83 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 181,44 Prozent gesteigert.
OSI Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,54 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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