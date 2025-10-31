NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in OSI Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden OSI Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 86,18 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 116,036 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 243,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 291,95 USD wert. Mit einer Performance von +182,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von OSI Systems belief sich jüngst auf 4,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at