OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|Langfristige Anlage
|
16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das OSI Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der OSI Systems-Anteile betrug an diesem Tag 118,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das OSI Systems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,846 OSI Systems-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 166,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196,21 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 66,05 Prozent gleich.
OSI Systems war somit zuletzt am Markt 3,08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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