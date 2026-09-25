OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|OSI Systems-Anlage
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades OSI Systems-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 94,08 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hat, hat nun 1,063 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 213,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 201,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 113,97 Prozent gesteigert.
OSI Systems war somit zuletzt am Markt 3,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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