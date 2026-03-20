NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OSI Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in OSI Systems-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das OSI Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 63,16 USD. Bei einem OSI Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,583 OSI Systems-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.03.2026 auf 284,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 450,49 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 350,49 Prozent.

OSI Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at