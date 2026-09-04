OSI Systems Aktie

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WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

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OSI Systems-Performance 04.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OSI Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in OSI Systems-Aktien gewesen.

Am 04.09.2016 wurde das OSI Systems-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren OSI Systems-Anteile 68,37 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,463 OSI Systems-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 206,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 302,21 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 302,21 USD entspricht einer Performance von +202,21 Prozent.

Der Marktwert von OSI Systems betrug jüngst 3,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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