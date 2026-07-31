OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|OSI Systems-Investmentbeispiel
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31.07.2026 16:08:22
NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OSI Systems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 31.07.2021 wurden OSI Systems-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die OSI Systems-Aktie letztlich bei 100,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,995 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.07.2026 auf 219,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 198,10 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 198,10 USD entspricht einer Performance von +119,81 Prozent.
Insgesamt war OSI Systems zuletzt 3,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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