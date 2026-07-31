OSI Systems Aktie

OSI Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

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OSI Systems-Investmentbeispiel 31.07.2026 16:08:22

NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OSI Systems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in OSI Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 31.07.2021 wurden OSI Systems-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die OSI Systems-Aktie letztlich bei 100,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,995 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.07.2026 auf 219,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 198,10 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 198,10 USD entspricht einer Performance von +119,81 Prozent.

Insgesamt war OSI Systems zuletzt 3,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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