NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen OSI Systems-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden OSI Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren OSI Systems-Anteile an diesem Tag 105,55 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das OSI Systems-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94,742 OSI Systems-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des OSI Systems-Papiers auf 268,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 401,23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 154,01 Prozent angezogen.

OSI Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at