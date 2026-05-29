NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in OSI Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die OSI Systems-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren OSI Systems-Anteile an diesem Tag 120,28 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,314 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 838,71 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 28.05.2026 auf 221,16 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 83,87 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von OSI Systems belief sich zuletzt auf 3,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at