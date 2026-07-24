NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in OSI Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das OSI Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 120,15 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,832 OSI Systems-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 214,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178,44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,44 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für OSI Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 3,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at