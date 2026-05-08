OSI Systems Aktie

OSI Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

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OSI Systems-Investition im Blick 08.05.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in OSI Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden OSI Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die OSI Systems-Aktie letztlich bei 96,48 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,365 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 499,07 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Papiers am 07.05.2026 auf 241,11 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 149,91 Prozent zugenommen.

OSI Systems wurde am Markt mit 3,97 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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