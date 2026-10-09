NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OSI Systems von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in OSI Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die OSI Systems-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 249,57 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 40,069 OSI Systems-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 193,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 747,73 USD wert. Damit wäre die Investition 22,52 Prozent weniger wert.

OSI Systems war somit zuletzt am Markt 3,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at