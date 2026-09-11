OSI Systems Aktie

OSI Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

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Frühes Investment 11.09.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein OSI Systems-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren OSI Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem OSI Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der OSI Systems-Anteile betrug an diesem Tag 239,55 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die OSI Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 4,174 OSI Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 201,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 840,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,99 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte OSI Systems einen Börsenwert von 3,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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