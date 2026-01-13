NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Paccar-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Paccar-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Paccar-Aktie bei 29,53 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hat, hat nun 33,860 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Paccar-Aktie auf 118,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 011,06 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 301,11 Prozent gesteigert.

Paccar wurde am Markt mit 62,40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at