Paccar Aktie

Paccar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Paccar-Investition? 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Paccar-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Paccar-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Paccar-Papier bei 38,97 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25,663 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Paccar-Papiers auf 114,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 944,31 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 194,43 Prozent gleich.

Alle Paccar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Paccar Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Paccar Inc.

mehr Analysen
18.03.25 Paccar Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Paccar Inc. 98,81 -1,31% Paccar Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen