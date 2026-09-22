NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Paccar-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Paccar-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Paccar-Papier bei 38,97 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25,663 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Paccar-Papiers auf 114,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 944,31 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 194,43 Prozent gleich.

Alle Paccar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at