NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Paccar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Paccar-Papier statt. Zum Handelsende standen Paccar-Anteile an diesem Tag bei 89,55 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 111,669 Anteilen. Die gehaltenen Paccar-Papiere wären am 13.04.2026 14 224,46 USD wert, da der Schlussstand 127,38 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42,24 Prozent zugenommen.

Paccar wurde am Markt mit 67,10 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at