NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paccar-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Paccar-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Paccar-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Paccar-Anteile bei 94,43 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,590 Paccar-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 254,26 USD, da sich der Wert eines Paccar-Anteils am 08.06.2026 auf 118,44 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 25,43 Prozent.

Zuletzt verbuchte Paccar einen Börsenwert von 61,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at