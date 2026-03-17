NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paccar-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Paccar-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Paccar-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 101,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,884 Paccar-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 142,93 USD, da sich der Wert eines Paccar-Papiers am 16.03.2026 auf 115,63 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,29 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Paccar belief sich zuletzt auf 61,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at