Paccar Aktie

Paccar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Paccar-Performance im Blick 17.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paccar-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Paccar-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Paccar-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 101,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,884 Paccar-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 142,93 USD, da sich der Wert eines Paccar-Papiers am 16.03.2026 auf 115,63 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,29 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Paccar belief sich zuletzt auf 61,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Paccar Inc.

mehr Nachrichten