10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Paccar von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Paccar-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Paccar-Anteile an diesem Tag bei 34,52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,897 Paccar-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 09.03.2026 auf 120,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 349,57 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 249,57 Prozent.
Der Börsenwert von Paccar belief sich jüngst auf 63,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
