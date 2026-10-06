NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paccar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Paccar-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 06.10.2023 wurde die Paccar-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Paccar-Papiers betrug an diesem Tag 87,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,143 Paccar-Aktien. Die gehaltenen Paccar-Aktien wären am 05.10.2026 125,01 USD wert, da der Schlussstand 109,36 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 25,01 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Paccar eine Marktkapitalisierung von 57,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at