Paccar Aktie

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WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

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Paccar-Performance im Blick 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paccar-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Paccar-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Paccar-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Paccar-Papiers betrug an diesem Tag 99,98 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,002 Paccar-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Paccar-Papiers auf 124,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 241,55 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 24,15 Prozent.

Zuletzt verbuchte Paccar einen Börsenwert von 65,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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18.03.25 Paccar Neutral UBS AG
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